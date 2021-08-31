Çaldıran Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki tüm okulları dezenfekte etmeye başladı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 22'si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 118 okulda eğitim öğretim öncesi dezenfekte çalışması başlattı. Eğitim öğretimin başlamasına sayılı günler kala başlatılan dezenfekte çalışmalarının ilk ders gününe kadar tamamlanması hedefleniyor. Çaldıran’da eğitim öğretimin hijyenik bir ortamda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmişti. 20212022 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle ilçemizdeki okullarımızda dezenfekte çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, okulların açılmasına kısa bir süre kala dezenfekte çalışmalarına başladı. Eğitim öğretime başlayacak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hijyenik bir ortamda eğitimlerini görmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Eğitim öğretime başlayacak öğrencilerimizin bakanlığımızın sunmuş olduğu koronavirüsten korunma tedbirlerine uymaları ve sağlıklı bir biçimde eğitim öğretimlerini kesintisiz sürdürmeleri en büyük temennimizdir. Her zaman her konuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanımda olduğumuz gibi koronavirüs süreci boyunca da rutin dezenfekten çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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