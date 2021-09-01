Çatak’ta 38 yıllık enerji nakil hattı yenileniyor

Van'ın Çatak ilçesinde 38 yıllık enerji nakil hatları, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından yenileniyor.

VEDAŞ Grup müdürü Muharrem Kalkan, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar, VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve Çatak İşletme Şefi Abdurazzak Salçuk, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ı makamında ziyaret etti. Makam ziyaretinde Çatak'ta VEDAŞ tarafından bugüne kadar yapılmış, devam eden ve planlanmış yatırımlar konusunda istişare yapıldıktan sonra çalışmalar yerinde incelendi. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindeki heyet, 6 mahalle ve 27 mezranın kullandığı yaklaşık 2025 kilometrelik enerji hattında yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, coğrafi yapısı gereği ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Çatak’ta büyük çaplı arızalar ve tesisat yetersizliği nedeniyle elektrik kesintilerinin çok sık yaşandığını belirterek, “VEDAŞ ve TEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda teknik ekiplerin yapmış oldukları incelemelerin ardından ilçe merkezine en uzak 6 mahalle ve 27 köyümüze enerji ileten elektrik nakil hattının tamamı yenilenme kapsamına alındı. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış ahşap elektrik direkleri metal direklerle değiştirilecek ve yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki elektrik hattı iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmiş olacak. İlçemizde yıllardır büyük bir sorun teşkil eden enerji hatlarının yenilenmesinde emeği geçen herkese şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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