Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Kayran göreve başladı

– Van’ın Başkale Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Maruf Kayran göreve başladı.

Başkale Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan ve başhekimliğe atanan Dr. Maruf Kayran görevi başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. Kayran, "Başkale Devlet Hastanesi önemli sayıda nüfusa hizmet veren bir kurumdur. Başta Başkale halkı olmak üzere çevre ilçe ve köylerden hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Hastanemiz ve Başkale için hayırlı olsun, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

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