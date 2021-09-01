İki aşiret arasındaki husumet barışla son buldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 ay önce çıkan arazi kavgasıyla iki aşiret arasında başlayan husumet, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde verilen yemekle sona erdi.

Van’da 3 ay önce İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavga sonrası iki aşiretin mensupları 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen barış yemeğine aşiret lideri İskender Ertuş ve Hüsnü Timur ile Van Şoförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul ve iki aşiretin mensupları katıldı. Burada konuşan Hüsnü Timur, “Alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında bir kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Dünya Barış Günü’nde bu barışı sağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize” dedi.

Aşiret lideri İskender Ertuş ise aşiretlerinin büyük bir aşiret olduğunu belirterek, “Şimdi bu iki ailenin arasındaki hadise, alacak verecek meselesinden kaynaklandı. Bugün Hüsnü Ağa’nın sayesinde biz bu barışı sağlıyoruz. Barış yemeği ve Dünya Barış Günü herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Van Şoförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul da olay büyümeden aile büyüklerinin devreye girdiğini belirterek, “Bugün gereken barış sağlandı. Bu barışı yapan herkese teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bu barışın yapılması da gerçekten anlamlıydı. İlimiz ve ülkemiz için çok önem arz ediyor. Temennimiz böyle olayların bir daha yaşanmasıdır” şeklinde konuştu.

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