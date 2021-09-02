Van’da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinde hava destekli düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde helikopter destekli yapılan operasyonda, 3 ayrı ikamette yapılan aramada 48 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili 3 şahsa ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

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