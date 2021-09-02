Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (4070 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 28, Bitlis’te 28, Hakkari’de 31 ve Muş’ta 33 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın bölge genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (4070 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.