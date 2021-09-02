Van'da, helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu: 48 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın anları, helikopterden çekilen görüntülere de yansıdı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-09-02 09:02:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.