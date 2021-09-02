Merhum Gazeteci Hikmet Bakan’ın ismi yaşatılacak

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Van Büyükşehir Belediyesi, merhum Gazeteci Hikmet Bakan’ın ismini Hatuniye Mahallesi Yüksel Sokağa verdi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 57 yaşında hayatını kaybeden Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve kentin sevilen isimlerinden gazeteci Hikmet Bakan’ın ismi, ailesi ve Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti’nin talebiyle Yüksel Sokağa verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi meclisinde görüşülen talep, oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi Yüksel Sokağın ismi Gazeteci Hikmet Bakan Sokak olarak değiştirildi.

Alınan karar basın camiası ve Bakan’ın ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

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