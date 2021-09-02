‘Resmi araç’ görünümü verilen panelvanda 149 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde 34 plakalı resmi araç görünümü verilen panelvanda 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2 Eylül 2021 tarihinde saat 08.00 sıralarında Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında 34 plakalı resmi araç görünümü verilen panelvan aracın içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine araçta yapılan arama neticesinde; aracın kasa kısmına gizlenmiş vaziyette 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü N.G. ve içerisinde bulunan B.G., G.G., B.G. ve N.G. isimli şahıslar işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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