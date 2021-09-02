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İpekyolu Belediyesi ‘Dr. Daim Dirican Parkı’nı şölen havasında açtı

İHA

İpekyolu Belediyesi ‘Dr. Daim Dirican Parkı’nı şölen havasında açtı

Van merkez İpekyolu Belediyesinin yapımına kısa bir süre önce başladığı Dr. Daim Dirican Parkı hizmete açıldı.
İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapımına kısa bir süre önce başladığı Dr. Daim Dirican Parkı hizmete açıldı. Selimbey Mahalle Parkı konsept tasarımları ile göz doldururken, 2 bin 750 metrekarelik alan üzerinde yapılan parkta; çocuk oyun alanı, oyun grupları, dış mekân spor aletleri, koşu yolu, dinlenme alanları, kamelya, oturma bankları ile oksijen deposu yeşil alanlar yer alıyor. ‘Daha yeşil ve yaşanılabilir bir İpekyolu’ sloganıyla yapılan parkın açılışına; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlçe Kamu Kurum Müdürleri, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“Yeşili ve dinlence alanı bol bir İpekyolu hayalini gerçekleştireceğiz”
İpekyolu ilçesi imar planında yeşil alan olarak belirtilen her yere park yapımını sürdüreceklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “İpekyolu Belediyesi olarak şehrimizin birçok noktasına yeşil alan kazandırdık. Şu an 19 tane açılışa hazırlanan parkımız var. Bunlardan bir tanesini Selimbey Mahallesi’nde açmaktan son derece mutlu oldum. Parklarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız herkes içindir ama buralara en çok sahip çıkacak olan çocuklarımızdır. Vatandaşlarımızın ve ekip arkadaşlarımızın fikir ve görüşlerini alarak buranın ismini Daim Dirican koyduk. Daim Dirican yıllar önce Van’da hizmet etmiş bir çocuk doktorudur. Burada 30 yılı aşkın süre görev yapmış, her zaman hizmetini hizmet aşkıyla yapmış, vatandaşlarımıza büyük emekleri olmuş hatta çoğu hizmetinde ücret almamıştır. Vanlı kardeşlerimiz, vatandaşlarımız Dr. Daim Dirican’dan memnuniyetlerini sık sık dile getirdiler. Bir sağlık emekçisinin, duayen bir ismin, Van’a hizmet etmiş, Van’a gönül bağlamış, yıllarca burada insanlar arasında taktirle anılan bu ismin parkımıza verilerek yaşatmanın onurunu içerisindeyim. Buna sebep olan herkesi tebrik ediyorum. Park ve Bahçeler Müdürümüze, ekibine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 19 tane daha yeni açılacak parkımız var. Onları da arkadaşlarımız hızlı şekilde bir ay içerisinde açılışa hazırlayacaklar. İnşallah onlar da vatandaşlarımızın, Van’ımızın hizmetinde olacak. İpekyolu Belediyesi olarak ilçemize çok büyük yeşil alanlar eğlence ve dinlence alanları kazandırdık. Bunu sembolik olarak açıyoruz. Bizler üstümüze düşeni yaptık. Vatandaşlarımız, çocuklar, gençler buralara sahip çıksınlar. Biz devlet olarak belirli bir yere kadar koruyabiliriz ama sizler buraların sahibi olarak sonuna kadar koruyabilirsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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