Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.
DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-09-02 20:38:06
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