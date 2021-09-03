Van Büyükşehir Belediyesinden sebze ve meyve denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte korsan sebze ve meyve sevkiyatının önüne geçmek için denetimlerini arttırdı.

Vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesi, kayıtlı esnafın da haksız kazanç karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sürdürüyor. İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı Sebze ve Meyve Halleri Şube Müdürlüğü personelinden oluşan hal denetim ekipleri, kentin girişçıkışında uygulama noktaları oluşturdu. Geceli gündüzlü denetimlerini sürdüren ekipler, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle hal kayıt sisteminde bildirimi yapılmayan sebze ve meyvenin kente girişine izin vermiyor.

Yapılan denetimler kayıtlı esnaf ve vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanırken, denetimlerin artırılarak devam edeceği yetkililer tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.