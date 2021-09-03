Türkiye’nin en güzel bisiklet yolu Van Gölü sahilinde yapılıyor Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Vanlıları gölle bulaştıracağız”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye’nin en güzel bisiklet ve yürüyüş yolunun Van’da yapıldığını ve yürütülen projelerle Vanlıları gölle buluşturacaklarını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü’nü koruma ve iyileştirme projeleri bir bir hayata geçiyor. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların gölden daha fazla yararlanmaları için sahil kesimleri turizme kazandırılıyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesi Çitören sahilinde incelemelerde bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çitören’den Mollakasım sahiline kadar bulunan bölgeyi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



“Dünyada çağdaş, gelişmiş ülkelerin kullandığı metot Van’da uygulanıyor”

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nün tam anlamıyla kullanıma kazandırılması için büyük emek harcadıklarını ifade ederek, “Çitören ile Mollakasım mahalleleri arasındaki 9 kilometrelik bir sahil yolunu açmaktayız. Yaklaşık 9 kilometrenin 4,5 kilometresinin sanat ve altyapısı ile yol açma çalışması bitti. 4 kilometre kadar yolumuz var. Burada genişliği 20 metrelik araba yolunun yanında bisiklet ve yürüyüş yolu ile seyir tepeleri olacak. Yolun bazı yerlerinde vatandaşlarımızın araçlarını park edip gölü görebileceği seyir alanları oluşturulacak. Bölgemizdeki yollar genelde gölün kenarından geçirilmiş. Biz yerleşim alanını yolla göl arasını alacak şekilde bir planlama yaptık. Yaptığımız incelemede dünyada çağdaş, gelişmiş ülkelerde genelde bu metodu kullandığını biliyoruz. Bizim yolumuzun denize en yakın noktası 300 metre, en uzak alanı ise 1 kilometreyi bulabiliyor” dedi.



“Mollakasım, bölgemizin en turistik bölgesi”

Coğrafyanın yapısına göre en üst kısımdan geçerek yol çalışmasını başlattıklarını ifade eden Vali Bilmez, “Buraların daha imar planı yok ama biz önceden tedbirimizi alıp ana yolu belirleyelim. Bundan sonra da imarı yapılınca ilçe belediyelerimiz tali yolları ve denize doğru olacak yolları yapacak. Hem yolun deniz tarafında yeni yerleşim yeri açılabilecek, hem de uygun olan bölgelerde yolun sağ tarafı yerleşime açılabilecek. Bu bulunduğumuz konum biraz yamaç ama burunu geçtikten sonra ve geride kalan kısımlar da zamanla imara açılabilecek. Mollakasım bizim bölgemizin şu an en turistik bölgesi, yazın kullanılan bir yerleşim alanı ama bu yol yapıldıktan sonra Mollakasım’ın artık şehre olan yakınlığı baya bir kısalacak. Onun için insanlarımız kışın da Mollakasım’da kalacak” diye konuştu.



“En büyük iddiamız Vanlıyı denizle buluşturmak”

Türkiye’nin en uzun yürüyüş ve bisiklet yolunun Van’da yapıldığını belirten Vali Bilmez, “Bu yolumuz Mollakasım’la sınırlı kalmayacak, oradan Ayanıs ve Yeşilsu’ya kadar inşallah devamını getireceğiz. Bizim en büyük iddiamız Vanlıyı denizle buluşturmak. Bu yol tamamı ile belediyemizin iş makineleriyle yapılmaktadır. Tuşba Belediyemizin de bu yolun yapımında araç gereç anlamında ciddi bir desteği oldu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. İhale kapsamında yapılan bir iş olmayıp tamamı ile belediye personelimiz kendi araç gereçleri ile bu çalışmayı yürütmektedir. Bu sene asfaltını atmayacağız, yolun oturmasını bekleyeceğiz. Bu yılki hedefimiz Mollakasım’a kadar yolu tamamlamak, sıkıştırmasını, stabilizesini, menfezlerini yapmak. Baharla birlikte de ihalesini yapıp buraların asfaltını dökeceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolunu yapacağız. Belki de Türkiye’de en güzel bisiklet yolu, en güzel yürüyüş yolu Van Gölü sahilinde olacak. Üniversiteden çıkan biri, Mollakasım’a kadar yürüyüp tekrar üniversiteye dönebilecek” şeklinde konuştu.

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