Genel Sekreter Çelikel, Gürpınar’da yapılan çalışmaları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar ilçesini ziyaret ederek yapılan ve yapımı devam eden hizmetleri inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleri ile birlikte Gürpınar ilçesini ziyaret etti. Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış tarafından karşılanan Genel Sekreter Çelikel, belediye hizmet binasına geçerek Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılan ve yapımı devam eden hizmetler konusunda toplantı yaptı.

Yapılan toplantının ardından Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler Bağrıyanık Mahallesi’ne gitti. Burada yapımı tamamlanan 4.5 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Çelikel, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Mahallelerinde yapılan yol ve asfalt çalışmalarından dolayı Genel Sekreter Çelikel’e teşekkür eden mahalle sakinlerinden Erkan Can, “Yıllardır mahalle yolumuz kötü durumdaydı. Yolumuz toprak olduğundan yağmur yağdığında çamur oluyordu. Bu da bizi mağdur ediyordu. Sağ olsun Van Büyükşehir Belediyesi yolumuzu asfaltladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra Yoldüştü Mahallesi’ne giden Çelikel, burada yapılan yol ve yapımı devam eden istinat duvarı çalışmalarını kontrol etti. 4 kilometrelik asfalt yolda da incelemelerde bulunan Çelikel, çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

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