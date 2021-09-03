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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VANTB’nin girişimleriyle sel mağdurlarına yardım eli

İHA

VANTB’nin girişimleriyle sel mağdurlarına yardım eli

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer’in girişimleriyle Başkale’deki sel mağdurlarına yardım eli uzatıldı.
Van Ticaret Borsası (VANTB), Başkale’de meydana gelen sellerde zarar gören mahallelere destek amacıyla harekete geçti. VANTB Başkanı Nayif Süer’in girişimleriyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Diyarbakır OSB) ortak çalışmasıyla Başkale’ye yardım eli uzatıldı. VANTB, Diyarbakır TSO ve Diyarbakır OSB, sel bölgesinde zarar gören vatandaşlara, saman ve yem bitkileri yardımında bulundu.
Kocaköy, Yurttepe, Ortayazı, Kavurgalı ve Yavuzlar mahallelerine ulaştırılan yardımlar, Başkale Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe ile Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan’ın da katılımıyla dağıtıldı.
Başkale'de sellerin meydana gelmesinin ardından çeşitli ziyaretlerle vatandaşların yanında olduklarını söyleyen VANTB Başkanı Nayif Süer, "İnsanımızın yanında olduk. Ziyaretlerimiz ile çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilendik. Girişimlerimiz ile Başkale'ye desteklerini sunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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