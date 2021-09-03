Edremit’te 100 öğrenciye trafik eğitimi verildi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit ilçesindeki 100 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 20212022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Edremit ilçesindeki Erdemkent İlkokulunda ‘Trafik Tedbirleri ve Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında 100 öğrenciye trafik eğitimi verildi. 1. sınıfların oryantasyon eğitimi sırasında çocukların ilk hafta heyecanına polis memurları ortak olup öğrencilere ‘Trafik Dedektifi Kimlik Kartı’ dağıtıldı.

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