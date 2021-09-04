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Bölgenin ilk çocuk eğlence merkezi konser eşliğinde açıldı İpek Eğlence Merkezi konser ve havai fişek eşliğinde açıldı

İHA

Bölgenin ilk çocuk eğlence merkezi konser eşliğinde açıldı İpek Eğlence Merkezi konser ve havai fişek eşliğinde açıldı

Van İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan bölgenin ilk İpek Eğlence Merkezi konser, havai fişek gösterileriyle görkemli bir şekilde açıldı.
Van’da bir ilk olan ve çocukların büyük ilgi göstereceği buz pisti, Elsa Kulesi, ters ev, çizgi karakterler şirinler, Iron Man, Maşa ve Koca Ayı, Elsa ve benzeri karakterler, Engelsiz Kafe, açık hava alanları, tematik oyun grupları, konsept fotoğraf çekim alanları, 700 metrelik yeşil alan, 430 metrekare yürüyüş alanı gibi seçenekleriyle Van’a nefes olacak.
“İpek Eğlence Merkezi bölgenin ilk yapılarını bünyesinde barındırıyor”
Eğlence merkezinin bölgede ilkleri barındırdığını söyleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “İpek Eğlence Merkezi bölgenin ilk yapılarını bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi ters ev, çok elit proje olan buz patent pisti, burada küçük yaşlarda çocuklarımıza alternatif sosyal bir uğraş planladık ve bugün meyvesini alıyoruz. Diğer bir ilk ise çocuk kütüphanesini burada inşa ettik, bu hizmetlerin yanı sıra engelsiz kafemizi ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bölgede ilkleri içinde barındıran eğlence merkezi TOKİ’ye ait bir araziydi, yaklaşık 12 dönümlük alanı toplu konut idaresinden ücretiz alarak ilçemize ve ilimize kazandırdık. Daha sonrasında 13 dönümlük bir alanı kamu hizmet binamızı ve kütüphanelerimizi ve diğer kamu binaları kampüs şeklinde planlayarak toplu konut idaresinden teslim aldık, toplamda 25 dönümlük bir yeri ilçemize ve siz çok kıymetli Van halkına kazandırdık. Burası çok değerli, çok kıymetli kıymeti 100 milyonun üzerinde bir değere sahip, bunu ilçemize ve ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“Van’ın en kıymetli ve en değerli projesi sahil bandı projesidir”
Tayinin Kayseri ilinin Dereli ilçesine çıktığını ifade eden Kaymakam Aslan, bundan sonra ki süreçte de şerefli bir mülki idare amiri olarak görevini sürdüreceğini belirtti. “Kayseri’de de başarılı hizmetlere imza atacağız, çok güzel işler çıkaracağız bu anlamda inancım tam, şehrimize iki yıllık süreçte çok iyi hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Şehrimizde ilk olan eğitim köşkünü biz açtık ve Türkiye’ye bir örnek oldu. Hiç dokunulmamış sahil bandımız vardı,3 dönümlük bir yer, Van’ın en kıymetli yeri, belki 10 binlerce insanımıza istihdam alanları sağlayacak bir yer. Van’ın en kıymetli ve en değerli projesi sahil bandı projesidir. Bu yaptığımız yerler de değerli ve özel çalışmalar ama sahil bendini daha çok önemsiyorum. Orası binlerce gencimize istihdam alanı oluşturacak, bu proje Van’ın küçülmesinin önüne geçecek bir proje ve Van’ın Avrupa projelerinden farklı olmamasını sağlayacak bir yer, bu yüzden sosyal medya ve diğer platformlardan bu konunun takipçisi olun, buraların sahibi olduğunuzu his ettirin. Van’ın insanını çok sevdim, Van’ın değerlerini çok sevdim, misafirperverliğini çok sevdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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