Elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde bir iş yerinden ve kurumdan elektrogitar, bağlama ve bilgisayar malzemesi çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Başkale ilçesinde bir iş yeri ve kuruma giren kişi, farklı boylarda 2 elektrogitar, 1 bağlama,1 bilgisayar, 1 yazıcı ve klavye çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iş yeri ve kurum ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, Kurubaş polis kontrol noktasında durdurulan araçta yakalandı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-06 09:15:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.