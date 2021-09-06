Van'da yüz yüze eğitimin ilk zilini Vali Bilmez çaldı

Van’da 20212022 eğitimöğretim yılının başlamasıyla bin 501 okulda 310 bin öğrenci ve 19 bin 758 öğretmen ders başı yaptı.

İlk ders zilini çalan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyerek, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için herkesten aşı konusunda duyarlılık istedi. 20212022 eğitimöğretim döneminin başlaması dolayısıyla sabah Valilik önündeki Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve il protokolü öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Çelenk sunum töreni sonrası Milli Eğitim Müdürü Tevke ile iki öğrenci Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Vali Bilmez de öğrencilere oyuncak hediye etti. 20212022 eğitimöğretim yılı açılış törenleri İpekyolu İlçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulundaki etkinliklerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende, halkoyunları ekibi gösteri yaptı. Programda bir grup 4. Sınıf öğrencisi okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşıladı. Öğrenciler adına 8. Sınıf öğrencisi Amine Elif Şen, öğretmenler adına da Seda Şafak konuşma yaptı. Vali Mehmet Emin Bilmez, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için pandeminin azalması gerektiğini söyledi. Bunun için aşını çok önemli bir silah olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, ”Pandemi kurallarına geçen yıl halkımız uydu. İlimiz vaka azlığı bakımından en iyi iller arasındaydı. Van halkının aynı duyarlılığı aşı konusunda da göstereceğine inanıyorum. Çünkü bu hastalığı yenmemizin yolu aşıdır. Yaşamları boyunca topluma örnek olan öğretmenlerimizin aşı konusunda da topluma, öğrencilerimize, velilerimize örnek olması için öncelikle kendilerinin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Biz bilime, bilim insanlarına inanmalıyız. Eğitimimizin yüz yüze devam etmesi ve hayatın normale dönmesi için esnafımızın, velilerimizin aşı olması şarttır” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için eğitimcilerin fedakarca çalışacağını belirterek, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi. Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ilk ders zilini çalarak 20212022 Eğitim Öğretim yılını başlattı. Derslikleri gezerek öğrencilerin heyecan ve mutluluğuna ortak olan Vali Mehmet Emin Bilmez, öğretmenlerle bir araya gelerek hasbihal etti.

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