Polisten kaçan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobil, içinde 8 kaçak göçmenle terk edilmiş bulundu. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 2´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, içinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kaçak göçmenle terk edilmiş olarak bulundu.
Yapılan çalışmanın ardından polisin düzenlediği operasyonla 4 göçmen kaçakçısı yakalanıp, gözaltına alındı.
Kaçaklar İl Göç İdaresi´ne teslim edilirken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-09-07 10:15:36
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