Hilton’a en iyi şehir oteli ödülü

Doubletree By Hilton Van Oteli, Quality Management (QM) Awards tarafından ‘Doğu Anadolu Bölgesinin En İyi Şehir Oteli’ ödülüne layık görüldü.

Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 2010 yılında başlatılan Quality Management 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye turizm endüstrisinin en önemli ve kapsamlı ödülü olan QM Awards 2020 oylamasında Doubletree By Hilton Van Oteli ‘Doğu Anadolu Bölgesinin En İyi Şehir Oteli’ ödülünü aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Mustafa Bülent Polater, otelin yenilenen yüzüyle daha öncede üç kıtadaki DoubleTree otelleri arasında konaklayan misafirlerin memnuniyetinin dile getirildiği anket neticesinde en iyi otel olarak seçildiklerini hatırlatarak, “2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki DoubleTree Hilton otellerinin içinde konaklayan misafirlerinden en yüksek puanı alan otel biz olduk. Şimdi de Quality Management 2020 ödülüne layık görüldük. Böyle zor bir süreçte, aynı yılda iki ödül almak bizim için gurur verici bir durumdur. Elbette ki bizim için misafirlerimizin memnuniyeti ön plandadır. Bizler bu doğrultuda hizmetlerimize şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Ben bu nedenle çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

