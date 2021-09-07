Kaymakam Savar doğalgaz çalışmalarını inceledi

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Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçe genelinde başlatılan doğalgaz çalışmalarını inceledi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nurettin Yavrutürk ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Polat ile birlikte Yenişehir Mahallesinde devam eden yol onarım çalışmalarını inceledi. Doğalgaz borularının çekilmesinden sonra bozulan yollar Muradiye Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafına onarılırken, Kaymakam Savar, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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