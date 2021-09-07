19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, polis tarafından saklandığı bir evinin çatısında yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Tuşba ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında; ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranması olan ve 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari 1 şahıs saklandığı ikametin çatısında yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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