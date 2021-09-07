Van aşılamada mavi kategoriye girdi



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75´in üzerinde. Van´ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19´a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken Van'da ilk doz aşılamada yüzde 75'in üzerine çıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Anadolu´da MAVİ illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75´in üzerinde. Van´ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19´a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" diyerek paylaştı.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu ise bugün saat 12.00 itibariyle ilk doz aşılama oranının Van'da yüzde 75.01 olduğunu açıkladı. Vatandaşların son günlerde aşıya olan ilgisiyle ve sağlık çalışanlarının fedakârca çalışmaları ile maviyi yakaladıklarını belirten Prof. Dr. Sünnetçioğlu, "Şu anda aşılama oranımız yüzde 75.03'tür. Van bugün, Van Gölü'nün mavisine kavuştu. Ne kadar çok kişiyi aşılarsak hastane servisinde yatan hasta sayımız azalacak. Pandemideki en önemli silahımız aşı ve tedbirlere uymaktır" dedi.

'TÜM SAĞLIK EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, "Aşılama oranını arttırmak için canla başla çalışan tüm sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız, şehir merkezimizde kurulan stantlarda, mahallelerde, köylerde, yaylalarda aşılama çalışmalarında büyük mücadele verdi. Tek amacımız aşılama oranını arttırmak ve insanlarımızın hastaneye yatışlarını azaltmaktır. Yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatanların çoğu aşısız vatandaşlarımız. Ne kadar çok aşılama yaparsak hastaneye yatışları engellemiş oluruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-09-07 22:04:09



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