Başkale'de araziye gizlenen uyuşturucuları 'Togo' buldu

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Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'da, jandarmanın narkotik köpeği 'Togo' ile düzenlediği operasyonda; araziye gizlenen 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Liskan mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi aramatarama faaliyeti gerçekleştirdi. Narkotik köpeği 'Togo'nun da kullanıldığı aramalarda; araziye gizlenen 2 çuval içinde 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyulurken, Başkale Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Harun AKSU

2021-09-08 11:05:54



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