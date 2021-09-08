Van'da, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK´ya finans sağlamak için ekildiği belirtilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nin Tüzek Mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütüne finans sağlamak amacıyla Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgede düzenlenen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilip imha edildi.

Keneviri eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-09-08 11:11:28



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