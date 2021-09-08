Muradiye’de 200 adet 'Sıvat' dağıtımı yapıldı

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Van’ın Muradiye ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi tarafından kırsal mahallelere 200 adet 'Sıvat' dağıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi tarafından kırsal alanlarda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Muradiye ilçesinde kırsal alanlarda meralarda hayvancılık yapılan alanlarda, hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan 200 adet sıvatların dağıtımı Muradiye Belediyesi ekipleri tarafında dağıtılmaya başladı.

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