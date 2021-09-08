Van’da trafik kazası: 1 ölü

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Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesi Karakoç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devran Atalay yönetimindeki 65 NV 259 plakalı Ford Transit minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücüyü kurtarmak için bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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