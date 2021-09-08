Van Valisi Bilmez: “Tuşba turizm bölgesi olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valisi Bilmez: “Tuşba turizm bölgesi olacak”

İHA

Van Valisi Bilmez: “Tuşba turizm bölgesi olacak”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesine bağlı Çitören, Çarpanak ve Mollakasım bölgelerini turizme kazandıracaklarını söyledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile muhtarlar katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sunumunun ardından AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti hükümetinin yaptığı icraatlara değindi. AK Parti ile Türkiye’nin gücüne güç kattığını aktaran Gülaçar, muhtarlardan yapılan bu hizmetlerin vatandaşlara doğru bir şekilde anlatılmasını istedi.

“Muhtarlar devletimizin mahallerdeki temsilcisidir”
Toplantıda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve devletimizin de mahallerdeki temsilcisidir. Muhtar Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel düzeyde en alttaki yöneticisidir. Dolayısıyla muhtar kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasında köprü olmak zorunda. Hem vatandaşın talebini yukarı mercilere iletme durumu var, hem de idarenin yani karakolun, milli eğitimin, sağlığın, polisin taleplerini, isteklerini, talimatlarını mahalleye ulaştırmakla görevlidir” dedi.

“Mollakasım bölgesi bizim en turistik bölgemizdir”
Tuşba ilçesinin turizm merkezi olacağını ifade eden Vali Bilmez, “Tuşba merkez bir ilçemiz ama maalesef ilçe kurulurken şehrin ana merkezi tamamen İpekyolu’nda kalmış durumda. Kiremit üretiminin olduğu bölge ise Tuşba’ya bırakıldı. Tuşba ilçesinin en güzel bölgesi üniversite bölgesiydi, bu ilk etapta dezavantaj olarak görülse bile orta ve uzun vadede imara açık, yeni yapılaşma yapılabilecek, yeniden planlanabilecek şehir bölgesi de Tuşba ilçesindedir. Şehrimiz kent merkezinden Gevaş bölgesine kadar turizm bölgesi ilan edilmiş ama maalesef üniversite bölgesi, Mollakasım, Çitören ve Çarpanak bölgesi turizm bölgesi olarak ilan edilmemiş. Bu bölgelerde plansız bir yapılaşmanın olduğunu gözlemledik. Bu yıl imarını daha bitirmeden orada bir yol çalışması başlattık. Yolu sahile sıfır değil de biraz sahilden uzak, 30 metre genişliğinde Çitören’den Çarpanak’a, oradan da Mollakasım’a kadar o yolu götüreceğiz. Yol çalışması yapılırken güzel bir müjde de aldık. Yapılan çalışmada su kaynağına denk gelmişler. Bu sayede oranın susuzluk sorununu da bitirmiş olacağız. Yol yapımında Tuşba Belediyesi de destek veriyor. Mollakasım bölgesi bizim en turistik bölgemizdir. Bu bölgemizin hem imarını, bireysel talepler olmadan, üniversitemizin yanı başında mevzi imar planı için talepler geldi hiçbirine olumlu bakmadık, hiçbirine de olumlu bakmayacağız. Hepsini birden düzenlememiz lazım. Site site imara açarsak o bölgeye de yazık olur. Hepsini bir bütün olarak masaya yatıracağız, o bölgeyi turizme kazandıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 ölü
Erciş’te Covid-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erciş’te Covid-19 aşı bilgilendirme toplantısı ...
İpekyolu Belediyesinden kantinlere denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden kantinlere denetim
Çaldıran AYM ekim ayında açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çaldıran AYM ekim ayında açılışa hazırlanıyor
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın’dan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın’dan aşı çağrısı
Van korona virüs aşı haritasında 'mavi' renge döndü Van aşı oranıyla örnek il gösterildi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: Van’da toplam 923 bin 126 doz aşı yapıldı”
YEREL HABERLER Van korona virüs aşı haritasında 'mavi' renge ...
Van’da anlamlı buluşma Van Kültür Sokağı esnafı 250 engelliyle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Van’da anlamlı buluşma Van Kültür Sokağı esnafı 250 ...
Van'ın mavi kategoriye geçişine 'davul ve tefli' kutlama
YEREL HABERLER Van'ın mavi kategoriye geçişine 'davul ve tefli' ...
Van Gölü´ndeki çekilme 1 kilometreyi aştı
YEREL HABERLER Van Gölü´ndeki çekilme 1 kilometreyi aştı
Van'da, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele ...
Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
YEREL HABERLER Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü ...
Başkale'de araziye gizlenen uyuşturucuları 'Togo' buldu
YEREL HABERLER Başkale'de araziye gizlenen uyuşturucuları 'Togo' ...
Gürpınar Belediyesi yaylaya tanker su getirdi Susuz kalan koyun sürüsü için Gürpınar Belediyesi seferber oldu
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi yaylaya tanker su getirdi Susuz ...
Durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Muradiye’de 200 adet 'Sıvat' dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Muradiye’de 200 adet 'Sıvat' dağıtımı yapıldı
Van’da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru
YEREL HABERLER Van’da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona ...
Van aşılamada mavi kategoriye girdi
YEREL HABERLER Van aşılamada mavi kategoriye girdi
İyilik İçin Sanat Derneği Van’da kadın sanatçılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER İyilik İçin Sanat Derneği Van’da kadın sanatçılarla ...
19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Sağlık Bakanlığı Van’a değişik branşlarda 166 doktor ataması
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı Van’a değişik branşlarda 166 doktor ...
Zabıta Daire Başkanlığından Vali Bilmez’e “195.yıl” ziyareti
YEREL HABERLER Zabıta Daire Başkanlığından Vali Bilmez’e “195.yıl” ...
Vali Bilmez’den öğretmen ve imamlara aşı uyarısı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Aşı olmayan kamu çalışanlarında savunma alma cihetine gideceğiz”
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den öğretmen ve imamlara aşı uyarısı Van ...
Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’ de yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’ de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.