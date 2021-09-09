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Gençler üniversiteye İpekyolu farkıyla hazırlanıyor İpekyolu Eğitim Köşkleri özel dershaneyi aratmıyor

İHA

Gençler üniversiteye İpekyolu farkıyla hazırlanıyor İpekyolu Eğitim Köşkleri özel dershaneyi aratmıyor

Van’da maddi imkanı olmayan ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler özel dershaneleri aratmayan İpekyolu Belediyesi Eğitim Köşklerinde eğitim alarak geleceğe umutla bakıyor.
İpekyolu Belediyesi eğitime yaptığı yatırımların meyvesini almaya devam ediyor. Bölgede eğitime verdiği birçok destekle ilklere imza atan belediye, maddi imkanı olmayan öğrencilere özel dershaneleri aratmayan ortamda eğitim vererek hayallerindeki üniversiteye ve geleceğe hazırlıyor. İHA muhabirine konuşan Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan Arslan, bu yıl üniversiteye hazırlanan 730 öğrenciye ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl pandemi şartlarından olayı kurumumuzda 330 öğrencimiz hizmet gördü. Korona virüs salgını sürecinde kapanmalar ve buna benzer kısıtlamalar oldu. Buna rağmen 330 öğrenciden 200 öğrenciyi üniversiteye yerleştirdik. Bu geri kalan 130 öğrencinin içinde de puanı yüksek olup tercih yapmayanlar vardı. Şanslarını tekrar kullanmak üzere yine kurumumuza geldiler. Bu yıl kapasitemiz biraz daha arttı. Yaklaşık 700 öğrenciye kurumumuzda hizmet vermeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizi buraya alırken tek şartımız dershaneye gitme imkanı olmayan öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, bu şekilde bir ön koşul hazırlıyoruz. Normal bir dershanenin sunduğu imkanların tamamını ve daha fazlasını öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kurumun işleyişi bir dershane işleyişiyle aynı durumda”
Kurumun özel eğitim kurumlarından farksız olduğunu ifade eden Arslan, “Kuruma aldığımız öğretmenlerimizi İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü gönderiyor. Gelen öğretmenlerimizde alanına hakim öğretmenler, geçmiş yılların başarıları göz önüne alındığında kendi kalitelerini göz önüne koymuş oluyorlar. Kurumun işleyişi bir dershane işleyişiyle aynı durumda, belli alanlarda belli ders sayılarına göre biz burada sınıflarımızı oluşturuyoruz. Bizim etütlerimiz, gece ve hafta sonu etütleri, bireysel çalışma programlarımız biraz daha zengin oluyor. Geçtiğimiz yıl kırka yakın demene sınavı gerçekleştirdik, kaynak noktasında da belediyemiz öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor, bu anlamda kurumumuza baktığınızda ciddi bir profesyonellik söz konusu, profesyonelce işimizi yapmaya çalışıyoruz ve baktığımız zaman öğrencilere daha avantaj sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

“Öğrenciler almış oldukları hizmet ve emeğin farkında olarak hayatlarına devam ediyorlar”
İpekyolu Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetin öğrenciler için çok büyük anlam taşıdığını belirten Arslan, “Burada iyi bir üniversite kazanarak giden öğrencilerimizle iletişime geçtiğimizde, kurumumuzda almış oldukları hizmet ve emeğin farkında olarak hayatlarına devam ediyorlar, diğer bir taraftan iyilik yapmayı öğrencilerimize aşılamış oluyoruz. İşin özü şu anlamda biz öğrencilerimize faydalı oluyoruz, onları bir şekilde daha iyi bir hayata atıyoruz, onlarda geri kalan hayatlarında başkalarına yardımcı olacaklar ve bu zincir bu şekilde uzayıp gidecek” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yardımcı oluyoruz”
İpekyolu belediyesi bağlı 5 eğitim kurumunun olduğunu söyleyen İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Kahraman ise eğitim kurumlarının ikisinin Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıdığını anımsattı. Türkiye’de ilk olan eğitim köşklerinin açılışını geçtiğimiz günlerde yaptıklarını ifade eden Kahraman, "Burada amacımız öğrencilerin ve ailelerinin aynı alanda alabilecekleri bir yer oluşturmak. Bölgesel olarak baktığımızda bir çok çocuğumuzun evde çalışma imkanı bulamadığını gördük. Onları için Sinan Aslan Kaymakamımızın direktifleri doğrultusunda bir yer oluşturup eğitim hizmetini sunmuş olduk. Ayrıca şu an Avrupa Birliği Projesi kapsamında toplum merkezleri açmayı planlıyoruz. Burada da yine annenin, babanın, çocuğun eğitim alabileceği bir ortam, çocuklu annenin imkan bulabileceği hem kreşlerin olduğu hem de uyku odalarının bulunduğu yerlerimiz mevcut. Geri kalan diğer ikisi ise sürekli eğitim merkezlerimiz burada da üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Çok ciddi bir yoğunluğumuz var, bu noktada özellikle sürekli eğitim merkezlerine çok ciddi bir iş düşüyor, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz yani eğitim noktasında maddi anlamda aile desteği alamayınca devreye İpekyolu belediyesi giriyor ve o öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. Fırsat ve imkan eşitliği adına yapılan ne varsa hepsini birer birer yapmaya çalışıyoruz. Burada amaç belediyenin sadece taş, duvar, park, yol yapması değil de, biraz daha sosyal hayatla da ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Bu anlamda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da bu çalışmalarda arkamızda olduğunu iletti, kendisine de tekraren teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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