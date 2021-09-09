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Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor Evladı dağa kaçırılan Nazlı Sancar: "Kandil'e çökeceğiz"

İHA

Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor Evladı dağa kaçırılan Nazlı Sancar: "Kandil'e çökeceğiz"

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binasına yürüdü.
Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, HDP'lilerin müzik açarak seslerini bastırmaya çalışmasına adeta kin kustu. Eylemde sinir krizleri geçiren Sancar, “20’nci haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Ben bir buçuk yıl Diyarbakır’da mücadelemi verdim. 20 haftadır da Van’da mücadelemi veriyorum. Sonsuza kadar da bu mücadelem sürecek. Ben kararlıyım ve geri adım atmıyorum. Artık bu saatten sonra gece gündüz bu eylemdeyim. Ben evladımı almayana kadar bu kapıdan kalkmıyorum” dedi.

“Kandil’e çökeceğiz”
Evladı dağa kaçırılan tüm anne ve babalara seslenen Sancar, “Anne ve babalar gelin evladınızı isteyin. Korkmayın. Artık eski devir bitti. Sizin yüreğiniz nasıl dayanıyor, biz dayanamıyoruz. Ben burada sadece Şeyma için mücadele vermiyorum. Dağdaki bütün çocuklar için mücadele veriyorum. Biz anne ve babalar Kandil’e çökeceğiz. Kandil’in yolunu biz kapatacağız. Artık hiçbir anne ve baba ağlamasın. Ben evladımı onlar için doğurmadım. Ben HDP ve PKK’dan hakkım olan evladımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu bayrağın altında doğdun bu bayrağın altında öl kızım”
Konuşmasında kızı Şeyma’ya ‘gel’ çağrısında bulunan Sancar, “Şeyma beni duyuyorsan gel devlet güçlerine teslim ol. Hepimiz perişanız. Sen benim ilk göz ağrımsın. Bu bayrağın altında doğmuşsun, bu bayrağın altında öl kızım” şeklinde konuştu.
8 yıldır oğlu Yusuf Ertaş’tan haber alamadığını belirten acılı baba Tahsin Ertaş da, “Oğlum yaşıyor mu, ölü mü bilmiyorum. Ben sadece oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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