Van'da 11 kilo eroine 1 gözaltı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, üzerinde ve elindeki malzemelerin arasında 11 kilo eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramalarında ve elindeki malzemeler içinde 11 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-09 14:41:51



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