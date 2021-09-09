Van’da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10 paket halinde 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.