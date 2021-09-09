Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

İHA

Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

Van’da sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı. İhale komisyonuna İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Şahabettin Işık başkanlığında yapılan banka promosyon ihalesine hastane yetkilileri ve sendika temsilcileri hazır bulundu. Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “İmzalanan sözleşmenin sağlık çalışanlarına hayırlı olsun. Davetimize uyarak ihaleye katılan bankalara teşekkür ediyorum. İhaleye kazanan Yapı Kredi Bankası yetkililerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir, izinsiz kazı yapan GSM operatörüne cezai işlem uyguladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir, izinsiz kazı yapan GSM operatörüne ...
Terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı. ...
Van’da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı
YEREL HABERLER Van’da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı
Erciş’te Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Erciş’te Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası yamaç ...
Kocasının balkondan atarak felç bıraktığı Çiğdem'e KADES'i anlattılar
YEREL HABERLER Kocasının balkondan atarak felç bıraktığı Çiğdem'e ...
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş ...
Van polisi mağdur kadını ziyaret edip KADES’i anlattı
YEREL HABERLER Van polisi mağdur kadını ziyaret edip KADES’i anlattı
Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral kendir, Van’da
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral kendir, Van’da
Van'da otomobil şarampole yuvarlandı; Iraklı çift öldü, kızları yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da otomobil şarampole yuvarlandı; Iraklı çift ...
Van’da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo ...
Van'da 11 kilo eroine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 11 kilo eroine 1 gözaltı
Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: Irak çift öldü, kızları yaralı
YEREL HABERLER Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: Irak çift öldü, ...
Van'da HDP önünde eylemdeki anne: Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar
YEREL HABERLER Van'da HDP önünde eylemdeki anne: Kızım savcı ...
Van Gölü’nde su çekilince ölçü direği karada kaldı Kıyıdaki kalıntılar Van Gölü'ndeki su kaybını gözler önüne seriyor Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: “Van Gölü’nün alanı küçülmeye devam edecek”
YEREL HABERLER Van Gölü’nde su çekilince ölçü direği karada ...
Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor Evladı dağa kaçırılan Nazlı Sancar: "Kandil'e çökeceğiz"
YEREL HABERLER Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor Evladı dağa ...
Çatak’ta ‘Askıda Kitap’ projesi ile bedava kitap
YEREL HABERLER Çatak’ta ‘Askıda Kitap’ projesi ile bedava kitap
Van’da Irak plakalı otomobil kaza yaptı 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da Irak plakalı otomobil kaza yaptı 2 ölü, 1 ...
Bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı
Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
YEREL HABERLER Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
Van’da 46 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu ‘aşı’ çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu ‘aşı’ çağrısı yaptı
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay TÜBİTAK’ta derece yapan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini ...
Van’da kendisini doktor tanıtarak muayene yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van’da kendisini doktor tanıtarak muayene yapan ...
Gençler üniversiteye İpekyolu farkıyla hazırlanıyor İpekyolu Eğitim Köşkleri özel dershaneyi aratmıyor
YEREL HABERLER Gençler üniversiteye İpekyolu farkıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.