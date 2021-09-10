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Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: Bu unvanı asla kabul etmiyoruz

DHA

Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: Bu unvanı asla kabul etmiyoruz


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)HELSİNKİ Üniversitesi'nden bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışlarını inceleme altına alarak kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, en saldırgan türün Van kedisi olduğu belirtildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da araştırma sonuçlarına karşı çıkarak "Van kedisine bir unvan verilecekse, en zeki kedi unvanına sahiptir diyebiliriz" dedi.
Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, korumalı mekanlarda özenle bakılıyor. Türkiye'nin birçok kentinden Van'a gelenler, Van Kedi Villası'ndaki birbirinden güzel Van kedilerini görmeden dönmüyor. Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, oyunseverlik, korku ve tımar etme seviyeleri dahil olmak üzere 7 temel özellik belirlendi. Animals dergisinde yayımlanan ve dünyaca ünlü kabul edilen Van kedisi de sıralamada yer aldı. Araştırmaya gör, Van kedisinin en saldırgan tür olduğunu belirtilerek "İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı" ifadeleri kullanıldı.
YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, araştırmaya karşı çıkarak şunları söyledi:
"Tabii ki bu bizi ilgilendiren bir şeydir. Yıllardır Van kedisiyle ilgili araştırma yapan Van Kedisi Araştırma Merkeziyiz. Ne kadar Van kedisi üzerinde çalışma yapıldı, bilmiyoruz. Gerçekten orijinal Van kedisi mi? Onu da bilmiyoruz. Bir araştırma gerçekten kapsamlıysa, geniş çaplı çalışılıyorsa, dünyada en fazla ve orijinal Van kedisi barındıran merkezimizin bundan haberi olması gerekirdi. Bizim de buna paydaş olmamız gerekiyordu ki, onun ortaya koyduğu davranışın nasıl değerlendirileceğini beraber karar verme imkanımız olurdu. Dolayısıyla Van kedisinin saldırgan değil, uysal olduğunu sahibiyle duygusal bağ kurduğunu ve bu nedenle sahibi dışında başka insanlara mutlaka tavır koyduğunu, evde de herkesle ilişki tarzının değişik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Van kedisi üzerine yaklaşık 20 yıldır araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Yıllardır burada araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla Van kedisi dünyada en saldırgan kedi, unvanını asla kabul etmiyoruz ve doğru değildir. Eğer dünyada kediler değerlendirilecekse en zeki kedi unvanını Van kedisine verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-09-10 13:58:25

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