VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu!

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Şerefiye Mahallesi; Kültür Sokak, Vali Sokak, Hacı Osman Sokak ve ona bağlı olan sokaklarda yeni çekilen hatlar ve ana şebeke bağlantıları nedeniyle; Şerefiye Mahallesi ve Serhat Mahallesinin bir kısmında 11 Eylül 2021 Cumartesi günü sabah saat 08:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve bakımonarım çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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