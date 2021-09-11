Van'da 57 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör gözaltında

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Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarmanın yol kontrolü ve arazi taramasında 57 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'ndeki arazide kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik korucuları ve iz takip köpekleri ile yapılan arazi taramasında, Pakistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Ünseli Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

ErcişAdilcevaz yolunda kontrol yapan jandarma ekipleri, tali yola girip, kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Durdurulan kamyonetin kasasında, branda altında Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet şoförü S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Barış KUL

2021-09-11 16:29:46



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