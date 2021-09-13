Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 115 kilo eroin, 4 kilo 772 gram metamfetamin, 1 kilo 85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik bonzai, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında Van merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan kişilere yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirdi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772 gram metamfetamin, 1 kilo 85 gram esrar, 1 kilo 721 gram bonzai, Bin 904 adet hap, 40 ecstasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-13 09:48:33



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