Van'da 299 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da düzenlenen peş peşe operasyonlarda 6 günde 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmen ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Baskınlarda 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı. Yetkililer, kaçak göçmenlerin taşındığı 9 araca el koydu, ayrıca 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-13 09:56:17



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