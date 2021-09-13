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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürpınar Belediyesi araç filosunu genişletti

İHA

Gürpınar Belediyesi araç filosunu genişletti

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için satın aldığı yeni araçlarla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
Gürpınar Belediyesi tarafından hizmete alınan 3 beko loder, 3 kamyon, 2 çöp kamyonu, 2 arazi aracının tanıtım programı Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan tanıtım programında konuşan Milletvekili Abdulahat Arvas Ak Parti'nin 20 yıllık hizmet ve çalışmalarından söz etti. Ak Partiyi seçtikleri için ilçe sakinlerine teşekkür eden Arvas hizmet amaçlı alınan araçların Gürpınar halkına hayırlı olmasını diledi.

“Coğrafyanın büyüklüğü Ak belediyecileri yıldıramayacaktır”
Yapacak işimiz, millete sözümüz var sloganıyla belediyeciliğe başladıklarını ve kısa sürede başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Gürpınar ilçemiz 4 bin 132 kilometre kare ile Türkiye’nin en büyük ilçesi. Türkiye de 14 vilayetten daha büyük bir yüz ölçümüne sahip ve Van’ımızın dörtte birini oluşturan bir coğrafyaya sahiptir, bu coğrafyanın büyüklüğü biz Ak belediyecileri yıldıramayacaktır. Girişimlerimiz sonucunda araç filomuzu ilçemize hizmet edebilecek noktaya taşımak için böyle bir girişimde bulunduk ve bu gün huzurlarınızda 11 yeni aracımızla çıkmış bulunmaktayız” dedi.

“Yol yoldaşlarla kolaylaşır”
Milletin kaynaklarını millete kullandıklarını ifade eden Tanış, “Milletin kaynaklarını millete kullandığımız zaman bunun en güzel örneklerinden biride karşınızda duran araç filosunun yürürlüğe girmesidir. Bize dilekçe veren 2 ay kendisine sıra gelmeyen kardeşlerimiz vardı. İnşallah bu araç filosunun hizmete girmesi ile bunu yarı yarıya düşürmüş olacağız, tabi yeterli midir değildir, devamı da gelecek. Siz ilçe sakinlerine daha iyi hizmet etme imkanımızı elde etmiş olacağız. Sadece araç filoları değil 2,5 yılda bu belediyenin geçmişine baktığınız zamanda 10 yıllık işin yapıldığını da görüyorsunuz. Ancak vitrine çalışan bir belediye değil, nüfus başı para geldiği halde her mahallemizin, her mezramızın hizmeti hak ettiğine ve hizmete kavuşacağına inanan bir ekibiz. Yol ne kadar zor olursa olsun, yoldaşlarınla kolaylaşır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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