Kayalıklara sıkışan kaçak göçmeni, AFAD ekipleri kurtardı



Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'ın İran sınırdaki Çaldıran ilçesinde düşerek kayalıklara sıkışan kaçak göçmeni, AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çaldıran ilçesinin İran sınırında meydana geldi. Kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 15 kişilik göçmen grubundan bir kişi, kayalıklara sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve sağlık ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan göçmeni kurtardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada jandarma ve AFAD ekipleri de Afganistan uyruklu olduğu belirtilen göçmenlere su ikram etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-09-14 12:47:36



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