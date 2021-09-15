Van kedisi sahiplerinden Helsinki Üniversitesinin araştırmasına tepki Van kedisi bakan vatandaşlar: “Bu araştırmayı sağlıklı bulmuyoruz” “Van kedisi uysal ve akıllı bir hayvandır”

Yıllardır Van kedilerine bakan vatandaşlar, Helsinki Üniversitesinde kediler üzerinde yapılan araştırmada Van kedisini ‘en saldırgan tür’ olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi, kedilerin karakterleri ve davranışları üzerine bir araştırma yapmış ve araştırmanın sonucunda Van kedilerini en saldırgan tür olarak açıklamıştı. Van kedilerinin saldırgan ırk olarak açıklanması Van'da tepkiyle karşılandı.



25 yıllık süreçte 6 bin Van kedisi yetiştirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) bağlı Kedi Evi Villasında 25 yıldır kedilerin bakımını üstlenen Mehmet Atar Bayır, araştırmayı yetersiz ve sağlıksız buldu. Gençliğini Van kedilerinin bakımına adayan ve hayvan sevgisiyle dikkatleri üzerine çeken Bayır, 25 yıllık süreçte yaklaşık 6 bin Van kedisi yetiştirdi. Van kedisinin saldırgan bir kedi olmadığının altını çizen Bayır, kedilerin aksine uysal ve zeki olduğunu savundu.



“Araştırmanın çok kapsamlı olmadığını düşünüyoruz”

Helsinki Üniversitesi kedi araştırmasının çok kapsamlı olmadığını ifade eden Bayır, “Van kedileri aile bağını çok iyi biliyor. Van kedileri ailesine olan bağlılığından dolayı tanımadığı kişilerle arasına bir mesafe bırakır. Ancak karşı taraftan pozitif bir enerji alırsa uyumlu davranır. Araştırmanın çok kapsamlı olmadığını düşünüyoruz. Daha kapsamlı bir araştırmanın yapılmasını istiyoruz. Bu araştırmadan sonra Van kedilerinin karakteristik özellikleri hakkında olumlu ya da olumsuz bilgi verilmesi gerekiyor. Bu araştırmayı sağlıklı bulmuyoruz. Van kedisini vahşi ve ya hırçın bulmuyoruz. Aksine Van kedileri zeki bir karaktere sahiptir” dedi.

Van Kedisi araştırma ve uygulama merkezinin 30 kedi ile başladığını anımsatan Bayır, 25 yıldır bir hayvansever olarak Van kedileriyle ilgilendiğini ve bu süre içinde kedilerde hiçbir olumsuz duruma rastlamadığını kaydetti.



“Van kedisi uysal ve akıllı bir hayvandır”

Çocukluğundan bu yana yaklaşık 50 yıldır Van kedisi beslediğini dile getiren berber Fethi Tarcan ise “Van kedisi çocuk gibidir. Eve gittiğinizde kediniz gelip sizi kokunuzdan tanıyarak yanınıza geliyor. Van kedisi uysal ve akıllı bir hayvandır. Her yıl düzenlenen güzellik yarışmalarında bile bir araya gelen çok sayıda Van kedisi, burada da uysal davranır” diye konuştu.

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