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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engellilerin tiyatro oyunu hem eğlendirdi hem düşündürdü

İHA

Engellilerin tiyatro oyunu hem eğlendirdi hem düşündürdü

–Van’da Güleryüz Engelliler Tiyatro Derneği tarafından sahnelenen oyun, hem eğlendirdi hem düşündürdü.
Van Bölge Tiyatrosunda sahnelenen iki perdelik komedi ve dram tarzındaki tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük alkış aldı. 4 kişi tarafından sahnelenen oyun sonunda konuşan Güleryüz Engelliler Tiyatro Derneği Başkanı Erdi Şahar, amaçlarının engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek olduğunu ifade ederek, “Hala gerek hastane olsun gerek kurumlarda olsun engelli kardeşlerimiz büyük sıkıntı yaşıyorlar. Kurumlara gittiğimizde bizleri dilenci gibi görüyorlar. “Kurum amiri yoktur, izindedir, tatildedir, görüşemezsiniz, çok yoğun” gibi sözlerle karşılaşıyoruz. Bilet satışı değil de dilenci olarak görülüyoruz. Bunları komedidram tarzında dile getirdik” dedi.
Bilet satışlarından elde edilen gelirle bir akülü sandalye ile bir engelliye protez alınacağının altını çizen Şahar, “Buradan elde ettiğimiz gelirle bir akülü sandalye ve protez alacaktık. Ancak yeterince satışımız olmadı. Akülü sandalyenin bile sadece yüzde 70’ini karşılayacak kadar satışımız oldu” ifadelerini kullandı.
Oyuna olan ilginin güzel olduğunu dile getiren Şahar, “4 Aralık’ta yine oyunumuz olacak. Ben bütün halkımızı oyunumuza bekliyoruz. Bu anlamda bu akşam bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize, her zaman yanımızda olan jandarma ve emniyet personellerine, bize destek çıkan kamu kurum ve kuruluşlara ile iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Dernek üyelerinden Aysun Erdenk ise kimseden karşılıksız bir şey beklemediklerini vurgulayarak, “Ortada bir ürünümüz var ve bu üründe hizmet eden çalışanlar var. Bu tiyatro biletlerinden elde ettiğimiz gelirlerle ihtiyaç sahiplerine gerekli dağıtımları sağlıyoruz. Ortada iki perdelik bir komedi oyunumuz var ve insanlar zaman zaman gerçekleştirdiği bir aktiviteye gelerek biletlerden de elde edilen gelirlerle çok güzel yerlere katkı sağlayabiliyorlar. O yüzden amacımız daha fazla kitleye hitap etmektir” dedi.
Sahnelenen tiyatro oyununu çok beğendiklerini belirten izleyiciler ise engellilere gereken desteklerin sunulması gerektiğini ifade ettiler. Herkesin bir engelli adayı olduğunu aktaran Seyithan Dündar isimli izleyici de, “Belli bir emek var. Kısıtlı imkanlarla böyle keyifli bir şeyin sunulmuş olması, gerçekten mutlu edici. Bu işin en güzel kısmı, insanları hem tiyatroyla tanıştırıp hem de engellilerle ilgili farkındalık kazandırmayı aynı anda başarabilmek çok güzel olmuş. Gerçekten takdire şayan bir şeyler çıkmış ortaya” ifadelerine yer verdi.

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