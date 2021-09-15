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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VANTB’den Erciş üzümüne üz tam puan

İHA

VANTB’den Erciş üzümüne üz tam puan

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Erciş üzümünün yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan geçmişiyle Van’ın atasal gen kaynakları arasında yer aldığını ifade ederek, “Tarihi kayıtlardan anlaşıldığı üzere başta Urartular olmak üzere sırasıyla; Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Ermeniler, Araplar, Selçuklular, Karakoyunlular ve Osmanlılar döneminde Van ve yöresinde yetiştirilmiştir” dedi.
Göreve geldikleri günden beri şehrin değerlerine sahip çıktıklarını ifade eden VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, “Borsamızın şehrimize katma değer sağlayan projelerinden biri olan Erciş üzümümüzün coğrafi işaret belgesini büyük emekler vererek aldık. Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nden Yakup Özlek, Bayramlı Mahallesi'nden Nihat Baş ve Şahin İşler adlı üreticilerin bahçelerinde, üzümde salkım ve tanenin ağırlığı, eni, boyu ve şırada suda çözünen kuru madde oranı tespiti amacıyla gerekli incelemelerde bulunduk. Paydaşlarımız olan üniversite, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ve ilgili paydaşlarımız ile birlikte Erciş üzümümüzün ilk incelemesini gerçekleştirdik. Genel Sekreterimiz Eser Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Metin Süer’in bulunduğu inceleme heyetinde borsamıza eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Van YYÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Nurhan Keskin, Erciş İlçe Tarım Orman Müdürü Cihat Çağrı, Erciş Ziraat Odası Başkan Vekili Barış Çelik ve Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdullah Gözütok’a katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Erciş üzümü, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan geçmişiyle Van ilinin atasal gen kaynakları arasında yer almaktadır. Tarihi kayıtlardan anlaşıldığı üzere başta Urartular olmak üzere sırasıyla; Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Ermeniler, Araplar, Selçuklular, Karakoyunlular ve Osmanlılar döneminde Van ve yöresinde yetiştirilmiştir. Erciş üzümü Van Gölü'nün yumuşatıcı etkisi nedeniyle kendine özgü bir mikroklima özelliğine sahip bulunan, yüksek rakım özellikleri ve gece gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farklılık nedeniyle şırası yüksek oranda biyoaktif bileşik bulunduran, çoğunlukla sofralık olarak kullanılmasının ve zaman zaman şırasından yararlanılmasının yanında, yaprağı salamura yapılarak tüketilen yerli bir üzümdür. Erciş Üzümünün yöreye has özellikler taşıması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürünümüz olarak tescillenmiştir. İlimize katkı sağlayan ciddi araştırmalar yapıyoruz ve Van Ticaret Borsası olarak ilimiz için kapsamlı çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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