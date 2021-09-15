Tuşba Belediyesinden trafiği rahatlatacak yol çalışması

Van’ın Tuşba Belediyesinin altyapı çalışması tamamlanmayan mahallelerd, trafiği rahatlatmak amacıyla 2 koldan başlattığı sathi kaplama yol asfalt çalışması devam ediyor.

Tuşba Belediyesi ekiplerinin, iş sezonun başlamasıyla birlikte yürüttüğü yol asfaltlama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Birçok mahallede aynı anda sıcak asfalt, kilit parke taşı ve yama çalışmasını yürüten Tuşba Belediyesi ekipleri; doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon ile elektrik hatları ve internet gibi telekomünikasyon altyapısı tamamlanmayan Şemsibey, Kalecik, Bardakçı ve Topaktaş mahallelerinde trafiği rahatlatmak için aralıksız çalışıyor. İki ayrı ekip ile Şemsibey Mahallesi’nde başlatılan ve akabinde Kalecik, Bardakçı ve Topaktaş mahallelerinde devam edecek olan toplam 17 kilometre çift kat sathi kaplama yol asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşbalılar için konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını söyledi. Başkan Akman, “Gerek ekiplerimiz tarafından gerekse Van Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa birçok noktada başlattığımız yol yapım ve yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturduk. Bu yıl Tuşba ilçemize yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip yolları kazandırdık” dedi.

Bu mahallelerde trafik sorununu rahatlatmak amacıyla onarımı kolay olan sathi kaplamayı tercih ettiklerini dile getiren Akman, “Bu mahallelerimizde altyapı çalışmaları daha tamamlanmadığı için ilgili kurumlarımız tarafından zaman zaman alt yapı çalışmaları yapılıyor. Bunun için yapılan yollarda kısa süre sonra tekrar kazı yapıldığı eski halini alıyor. Biz de belediye olarak kilit parke veya sıcak asfalta göre onarımı daha kolay olan sathi kaplamayı tercih ettik. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bu mahallelerimizdeki cadde ve sokağın durumuna göre kilit parke taşı veya sıcak asfalt uygulaması yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları takip eden Şemsibey Mahallesi Muhtarı Naci Çelik ise mahallelerinde ilk kez bu yıl yapılan ve 2 ay önce tamamlanarak mahallelilerin hizmetine sunulan çocuk parkı ile sathi kaplama yol asfalt çalışmalarından dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür etti.

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