(Özel haber) Van'da üniversite mezunu genç atadan kalma değirmeni işletiyor Van'da 2 asırlık mesleği devam ettiren İsmail İbrik: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kepekli un gönderiyorum”

Van’ın Gevaş ilçesinde yaşayan İsmail İbrik, büyük dedesinden kalma değirmene sahip çıkarak işletmesini sürdürüyor. Ata yadigarı emanete sahip çıkan İbrik, "Dedemizden kalan bir mirastır. Yok olmasına gönlüm el vermiyor” dedi.

Gevaş’ta yıllara ve teknolojiye meydan okuyan asırlık dede yadigarı değirmeni torunu işletiyor. İlk olarak Bahçesaray’da dedesinin babası İbrahim İbrik’in su değirmeni işlettiğini, ardından dedesi Halit İbrik’in bu mesleği devraldığını anlatan İbrik, dede emaneti değirmenin çarklarını döndürerek buğday öğütmeye devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 26 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlatan İbrik, “İlkokul birinci sınıfa başladığımda dedemle birlikte bu işi yapıyordum. Dedemden sonra amcam Metin İbrik’in yanında öğrendim bu işi. Amcam da rahatsız olunca mesleği ben devraldım” dedi.

Yaklaşık iki asırlık mesleği devam ettirmenin gururunu yaşadığını belirten İbrik, “Şu anda dedem 110 yaşında. Dedemden önce babası işletiyordu. Dedemin babası 95 yaşında vefat ettiği için yaklaşık 200 yıllık bir meslek. Daha önce dedelerim su değirmeni olarak yapıyordu. Daha sonra elektrikli değirmene geçiş yaparak, teknolojiye ayak uydurmaya çalıştık” diye konuştu.



"Bu mesleğin yok olmasına gönlüm el vermiyor"

Geçmişe nazaran değirmene rağbetin çok azaldığına vurgu yapan İbrik, “Daha önceki iş potansiyeli hiç yok. Ekin yok, biçim yok. İnsanlar uğraşmadan, emek harcamadan kazanalım diyor. Daha önce her evde tandır vardı ve tandır ekmeği pişiriliyordu. Şu anda Gevaş’ta artık tandır ekmeği nadir pişiriliyor. Bu kültürü, bu geleneği devam etmek istiyorum. Çünkü bunlar atalarımızdan kalan mesleklerdir. Bu mesleklerin yok olmasına gönlüm el vermediği için kendim bu işi yapıyorum. ben üniversite mezunuyum ve tarım danışmanıyım. Mesleğim olmasına rağmen bu işi yapıyorum. Dedem şu an 110 yaşında ve sadece değirmen ile beni hatırlıyor. Ben o hayatta olduğu sürece bu geleneği devam ettireceğim ve inşallah benden sonraki nesillere aktarmaya çalışacağım” dedi.

Bu sende kuraklıktan dolayı buğday fiyatlarının arttığına dikkat çeken İbrik, “Van ve Gevaş, diğer illere göre kuraklıktan daha az zarara uğradı. Türkiye’nin buğday yükünü Şanlıurfa, Konya, Diyarbakır, Batman ve Siirt karşılıyordu. Oralarda kuraklık olduğu için gelirleri az oldu ve ektiklerinin ancak yarısını alabildiler. Ama Van kuraklıktan daha az etkilendi. Değirmende yerli un, kepekli un, kavut, bulgur, yarma ve irmik elde ediyoruz. Burada üretilen ürünler orijinal. Her sene 34 çuval kepekli un, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönderiliyor. İsteyen müşterilerimize ülkenin her yerine gönderebiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.