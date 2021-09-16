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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Z.K. yönetimindeki 35 AOP 750 plakalı Volkswagen marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Z.K. ve beraberindeki A.C. ile A.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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