Van’da zincirleme trafik kazası; 1 yaralı

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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinen bilgilere göre kaza, VanErciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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