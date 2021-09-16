İran heyeti Van'da

İran Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın girişimleriyle İranTürkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda Hoy Milletvekili Dr. Adel Najafzadeh, Selamast Milletvekili Yapup Rezazadeh'in başını çektiği 40 kişilik işadamı heyeti “Yenilenebilir enerji” konusunda görüşmeler yapmak üzere Van'a geldi.

Yenilenebilir Enerji Fuarı ve İnşaat Belediye Ekipmanları Fuarına katılmak üzere iki günlük bir program dahilinde ülkemize gelen heyeti Türkiyeİran Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile Van Milletvekili Abdulahat Arvas , Saray Kaymakamı Yunus Ataman ve İran İslam Cumhuriyeti Baş Konsulusu Dr. Sajad Soltanzadeh Kapıköy Gümrük Kapısında karşıladı. Osman Nuri Gülaçar burada gelen heyete yaptığı konuşmada "Amerikan Ambargosu sonrası Pandemi şartları tüm ülkeler gibi bizi de olumsuz yönde etkiledi. Bizim dönemimizde İran'la ticari ve siyasi gelişmeler olmasını arzu ettik. Ama maalesef salgın hastalıktan dolayı mümkün olmadı şimdiye kadar. Bizler Türkiye olarak 2023 seçimlerine giderken iki ülke arasındaki gelişmelerin çok daha fazla olmasını temenni ediyoruz. Resmi olarak biz bile şimdiye kadar sadece iki sefer İran' a gidebildik. Biz aynı zamanda Van Milletvekilleri olarak İran’daki kapıların bir an önce açılmasını istiyoruz. Şayet İran kapıları tekrar açılırsa sizi daha büyük bir coşkuyla karşılamak için Van halkı olarak sabırsızlanıyoruz" dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Abdullahahat Arvas ise "Biz Türkiye ve İran iki dost ülke olarak bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Dostlarımız da bir düşmanlarımız da bir. Bu doğrultuda güçlerimizi birleştirerek emperyalist zihniyete karşı daha güçlü bir konuma gelmemiz gerekir.Bu vesileyle kapıların açılması noktasında hem Van ili olarak, hem de Türkiye tarafı olarak üstümüze düşen bütün sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Umuyoruz ki İranlı dostlarımızda Türkiye tarafında açık olan kapılarını açarak iki ülke arasındaki sınır ticaretini geliştirirler” dedi.

İran heyetinden İranTürkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda Hoy Milletvekili Dr. Adel Najafzadeh ise "Tarih boyunca İran ve Türkiye arasında hep dostluk oldu. Bu sınırla alakalı değil. Başta inanç, kültür ve ticaret gibi faktörler sebep oldu. Bizim de temennimiz en kısa zamanda kapıların güvenlik ve gerekli tedbirleri kapsamında kapı açılır. Allah'ın bize bir imtihanı bu kovid hastalığı. Tabi bu süreçte iki komşu ve dost ülke eskisi gibi hatta eskisinden daha fazla bir potansiyeli hayata geçirir. İran tarafından yolun tamamlanması çalışmalar devam ediyor. Şubat ayına kadar Transit ticarete kapıların tamamen açılması için gayret ediyoruz" dedi.

Heyet daha sonra fuar alanına geçmek üzere Van'a hareket ederek Fuar açılışına katıldı

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