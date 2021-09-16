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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

İHA

Van’da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki işletmeler başta olmak üzere kafe, restoran ve lokantalarda hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Yeme içme sektöründe faaliyet yürüten işletmeleri tek tek gezen ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, sorunun devam etmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri ayrıca 153 zabıta şikâyet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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